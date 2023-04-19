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Yerel Üsküdar'da yıkım gerginliği: Silahla çatıya çıkıp zabıtayı engelledi
Yerel

Üsküdar'da yıkım gerginliği: Silahla çatıya çıkıp zabıtayı engelledi

Yeniakit Publisher
2023-04-19 11:34:00 -
Üsküdar'da yıkım gerginliği: Silahla çatıya çıkıp zabıtayı engelledi

Üsküdar'da ruhsatsız bir işletmeyi yıkım için gelen zabıta ekiplerini, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi çatıya çıkarak silahla engelledi.

Üsküdar'da ruhsatsız bir işletmeyi yıkım için gelen zabıta ekiplerini, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi çatıya çıkarak silahla engelledi.
Olay, Üsküdar Salacak Sahili'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ruhsatı olmadığı belirlenen kokoreç dükkanına yıkım işlemi için zabıta ekipleri geldi. Yıkım için ekipler çatıya çıktığı esnada iş yeri sahibi ve çalışanları duruma tepki gösterdi. Çalışanlar ve ekipler arasında tartışma çıktı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ise eline aldığı silahla ekipleri çatıdan uzaklaştırdı. Silahı beline koyan şahıs daha sonra çatıdan indirildi.

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