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Siyaset Üsküdar'da oylama başladı! Cumhur İttifakı'nın adayı belli oldu
Siyaset

Üsküdar'da oylama başladı! Cumhur İttifakı'nın adayı belli oldu

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Üsküdar'da oylama başladı! Cumhur İttifakı'nın adayı belli oldu

AK Partili Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında vefat etmesi sonrası Üsküdar Belediyesi'nde yeni başkan vekilinin belirlenmesi için seçimler başladı. Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu oldu.

Üsküdar Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gülketin'in 15 Ekim'de Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yeniden başkan vekili seçmek üzere belediye meclis salonunda toplandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhur İttifakı'nın adayının Muhammed Emin Sarıoğlu olduğunu bildirdi.

8 Eylül’de yenilenen seçimde ise AK Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin, kullanılan 42 oyun 23’ünü alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilmişti. Gültekin’in 15 Ekim’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından belediye başkan vekilliği için bugün Üsküdar Belediye Meclisi’nde tekrar seçim yapılacak. Diğer seçimlerden farklı olarak bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve YENİ Parti ayrı adaylar çıkaracak. Cumhur İttifakı ise ortak adayla seçime katıldı. Aday Sarıoğlu oldu.

Seçim öncesi belediye binası önünde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken, seçim saat 10.00 sularında başladı.

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Yorumlar

Şahin

Halkın onay vermediği bir seçimi çeşitli ayak oyunları ile ele geçirmek yasal olsada asla helal değildir etikte değildir. Ak Parti bu tür ucuz işlerden vazgeçmelidir. Birde bu işi dine bağlamak ve bir takım dini söylemlerle aklamaya kalkmak dinede zarar vermektedir.
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