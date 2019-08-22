0553 313 94 23

Üsküdar’da nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada

Üsküdar’da bir marketten hırsızlık yapan zanlı, polisin gelmesiyle koşarak kaçmaya başladı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:51
Üsküdar’da nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada

Üsküdar’da bir marketten hırsızlık yapan zanlı, polisin gelmesiyle koşarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda polis tarafından yakalanan şahsın cinsel saldırı, kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan sabıkasının olduğu öğrenildi. Nefes kesen kovalamaca anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Anıtlar Sokak’ta geçtiğimiz günlerde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir markette hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine hızla sevk edildi. Hırsız, polisleri görür görmez marketten çıkarak kaçmaya başladı. Polislerin hırsızın peşinden koşmasıyla kovalamaca yaşandı. Şahıs polis tarafından Erguvan Caddesi üzerinde yakalandı. Yücel B. (39) isimli şahsın üzerinde ve kaçtığı yolda yapılan aramalarda, 1 adet tabaca ve 11 adet fişek, bin 40 lira, 1 adet kar maskesi ve 1 çift eldiven ele geçirildi. Ayrıca yapılan sorguda şahsın resmi belgede sahtecilik, cinsel saldırı ve kasten yaralama-tehdit-yağma gibi suçlardan sabıkası olduğu tespit edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Polis ile hırsızın nefes kesen kovalamacası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde polisler kaçan hırsızı kovalıyor, ardından şahsı yakalayıp geri getiriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkanlar istişarede bulundu hanımları üzüm kesimine katıldı
    1. Başkanlar istişarede bulundu hanımları..
    2. Vali Tutulmaz’dan İcikli Köyüne ziyaret
    3. Azerbaycan’da savaş uçağının düşme..
    4. Çanakkaleli balıkçılar 5 metrelik..
    5. İğne yaptırmak için sıra fişi aldı cep..
    6. İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de
    7. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
    8. Balıkesir’de Jandarmadan kaçak silah..
    9. Engelsiz Mersin Ve Sağlık..
    10. Vücuttaki sarkmalara dikkat
    11. FETÖ’den yakalanan 3 kadından 1’i..
    12. Siirt’te tarihi eser operasyonu
    13. Pursaklar’da pastacılık ve işaret dili..
    14. Van Gölü’nde Urartu izleri
    15. Hindistan'da eski Maliye Bakanı..
    16. MHP’li vekilden ile AK Partili vekile..
    17. Amerika'nın ham petrol stokları azaldı
    18. İstanbul ve Ankara Büyükşehir..
    19. Beşiktaş taraftarıyla buluşuyor
    20. TFF 1. Lig'de 2. hafta heyecanı
    21. Piyasa güne artı rezervle başladı
    22. GittiGidiyor ile Yapı Kredi'den..
    23. Borsa güne yükselişle başladı
    24. Üzüm çekirdeği yağı tüketildiğinde..
    25. Külliye hazımsızlığı Yargıtay’a sıçradı
    26. Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye..
    27. Bakan Yardımcısı Er, yeniden Danıştay..
    28. (Özel Haber) Tiago Pinto:..
    29. İstanbul Rumeli Üniversitesi akademik..
    30. Fenerbahçe’nin Okan Buruk kabusu
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı