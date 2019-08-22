Üsküdar'da marketten hırsızlık yapan zanlı tutuklandı Üsküdar'da bir marketten hırsızlık yaptıktan sonra kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzeltepe Mahallesi Anıtlar Sokak'ta bulunan bir marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, hırsızlık yaptığı marketten kaçmaya çalışan Yücel B'yi (39) kovalamaca sonucu yakaladı. Şüphelinin üst aramasında ve kaçış güzergahında yapılan incelemede tabanca, 11 mermi, bin 40 lira para, kar maskesi ile eldiven ele geçirildi. "Resmi belgede sahtecilik", "Cinsel saldırı", "Kasten yaralama, tehdit ve yağma" suçlarından kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yücel B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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