  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Üsküdar'da Kovid-19 denetimleri

Kaymakam Murat Sefa Demiryürek'in de katıldığı denetimlerde, vatandaşa ve esnafa maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilmesi konusunda uyarıda bulunuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-14 21:53:50 -
Üsküdar'da Kovid-19 denetimleri

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) genelgesi kapsamında taksiler, kafeler ve lokantalarda denetim gerçekleştirildi.

Denetime Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile emniyet ve belediye görevlileri katıldı.

Beylerbeyi'ndeki taksilerde, sürücü ve yolcuların maske kullanımı, araçta dezenfektan veya kolonya bulundurulması, dezenfeksiyon belgesi ve temassız ödeme yöntemleri gibi konularda incelemeler yapıldı. Sürücü ve yolculara uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.

Kafe ve lokantalarda ise sosyal mesafe, çalışanların maske kullanımı, mekan girişinde dezenfektan bulundurulmasına yönelik denetim yapıldı.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesi çerçevesinde pandemi konusunda sosyal alanlarda risk yaratacak her alanda denetim yapıyoruz. Taksilerde AVM'lerde, umuma açık alanlarda düğün salonlarında camilerde aklınıza gelebilecek her türlü yerde bir plan dahilinde Valiliğimizin koordinesinde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Genel olarak kurallara riayet edildiğini görüyoruz. Bununla birlikte biz bu denetimlerde ilgililere de rehberlik yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de esnaf ve vatandaşla görüşerek virüse karşı yapılması gerkenler konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400 ile ilgili kritik çağrı
Gündem

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400 ile ilgili kritik çağrı

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Rusya'dan alınan S-400'ler ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.
Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun
Gündem

Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın tüm test aşamalarını başarıyla tamamladığını bildirdi.

Türkleri köle olarak satışa çıkardılar! Korkunç ilanlar
Dünya

Türkleri köle olarak satışa çıkardılar! Korkunç ilanlar

Doğu Türkistan’da zulüm gören Müslüman Uygur Türkleri ‘köle’ olarak internet üzerinden satışa çıkarıldı. İlanda kullanılan ifadeler kan dond..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı