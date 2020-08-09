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Aktüel

Üsküdar'da korsan otoparkçı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 13:34:37 -
Üsküdar'da korsan otoparkçı gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da Çamlıca Tepesi civarında "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçı gözaltına alındı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca Tepesi'nde bulunan bir restoran önünde, sürücülerden zorla park parası talep ederek korsan otoparkçılık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, saat 10.55 sıralarında adreste yaptığı kontrol sırasında, şüpheli Onur Ç'yi korsan otoparkçılık yaparken yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

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