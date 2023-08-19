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Yerel Üsküdar'da korkunç kaza! Yaralılar var
Yerel

Üsküdar'da korkunç kaza! Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-08-19 09:36:00 -
Üsküdar'da korkunç kaza! Yaralılar var

Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı, ardından takla attı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Beylerbeyi Mahallesi Çamlıca Caddesi'nde meydana geldi. Nevzat Eren Akduman'ın kullandığı 34  FVY 69 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bir binanın duvarına çarptıktan sonra takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü Nevzat Eren Akduman ile birlikte araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yerde yatan diğer  yaralılar ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapandı.

Kazayı gören Barış Germi "Otomobil yukarıdan aşağıya gelirken binaya çarptıktan sonra 2 metre havalanarak takla attı. Ters dönen araçta 5 yaralı vardı. Ekiplere haber verdik" diye konuştu.

Başka bir görgü tanığı Nazan Yıldız "Karşı binaya çarptıktan sonra takla attı. Aydınlatma direği bizim eve doğru devrildi. Biz evden arabanın uçuşunu gördük. Bizim yukarıya kadar çıktı araba. Evin çatısı uçuyor zannettik" dedi.

Kaza yapan aracın çekilmesiyle trafik akışı yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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