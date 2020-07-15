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Aktüel

Üsküdar'da düzenlenen etkinlikte 15 Temmuz şehitleri anıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 21:04:11 -
Üsküdar'da düzenlenen etkinlikte 15 Temmuz şehitleri anıldı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Maltepe Gençlik Merkezince düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Sahil meydanında kurulan gençlik merkezi çadırında vatandaşlara, şehit Ömer Halisdemir maskesi, üzerinde 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu dilek fenerleri ile broşürler dağıtıldı.

Maltepe Gençlik Merkezi Görevlisi Adil Alkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladıkları broşürlerle vatandaşları 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine karşı bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Darbe girişimi sırasında yaşananların unutulmasını engellemek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Alkaya, şunları anlattı:

"251 şehidimizin bilgilerinin yer aldığı dilek fenerlerini biraz sonra halkımızla beraber, gençlerimizle birlikte havalandıracağız. Her bir dilek fenerimizin üzerinde bir şehidimizin ismi yazıyor. Onun dışında yine hain darbecilere karşı dururken yaşamını yitiren şehitleri temsilen kahraman Ömer Halisdemir'in maskelerini dağıtıyoruz."

Daha sonra gençler ve bazı vatandaşlar aldıkları dilek fenerlerini uçurdu.

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