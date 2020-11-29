Üsküdar'da denizanası istilası

İstanbul Boğazı denizanalarının istilasına uğradı. On binlerce denizanası, Üsküdar Kuleli sahili kıyısına vurdu.

Denizin üstü tamamen beyaz renkli denizanaları ile kaplandı. Sahile gezmek için gelen vatandaşlar, ortaya çıkan ilginç manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Sahilde gün boyu balık tutan vatandaşlar, biriken denizanaları yüzünden oltalarının ağırlaştığını söyledi.

Bir olta balıkçısı, “6-7 saattir buradayım. Denizanaları bu kadar çok yoktu. Bugün çok var. Olta ağırlaşıyor" dedi. Bir başka balıkçı ise, “Denizanaları yüzünden bugün balık tutmakta zorluk çektik. Şu an kayboldular" diye konuştu.

Denizanalarının bugün çok olduğunu söyleyen bir balıkçı, “Oltayı çok engelliyordu. Ama şu anda yok dalgalarla gittiler" şeklinde konuştu.