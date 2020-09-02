  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Üsküdar'da asker uğurlama konvoyu oluşturanlara ceza kesildi
Aktüel

Üsküdar'da asker uğurlama konvoyu oluşturanlara ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 15:12:39 -
Üsküdar'da asker uğurlama konvoyu oluşturanlara ceza kesildi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçici olarak yasaklanmış olmasına rağmen asker uğurlama konvoyu oluşturan 3 sürücü ile 2 yolcuya, toplam 16 bin 590 lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Kuzguncuk mevkisindeki tünelde, trafiği yavaşlatan ve çevreyi rahatsız eden asker konvoyunu durdurdu.

Konvoyda bulunan araç sürücüleri İsmet Ş., Barbaros Çetin K. ve Hamit Y. ile 2 yolcuya, "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet", "Kamunun huzurunu bozacak ve kişilere zarar verecek şekilde saygısızca araç sürmek" ile "trafik görevlilerinin uyarılarına uymamak" suçlarından toplam 16 bin 590 lira idari para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...
Gündem

Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...

Bir barda kendisi gibi evli olan bir mankenle devrimcilik oynayan TİP'li Barış Atay, konuyla ilgili "Şu halimizden utanacağımızı falan zanne..
Sosyal medyayı salladı... CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan itiraf gibi gaf
Siyaset

Sosyal medyayı salladı... CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan itiraf gibi gaf

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak çok konuşulacak bir gafa imza attı. Öztrak, partisinin adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa..
Alman Die Welt'ten çılgın iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan gemisini batırın talimatı verdi
Dünya

Alman Die Welt'ten çılgın iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan gemisini batırın talimatı verdi

Türkiye'ye karşı her fırsatta algı operasyonlarında bulunan Almanya'da yayımlanan Die Welt gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın b..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı