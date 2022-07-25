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Yerel Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler durdu
Yerel

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler durdu

Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 07:59:00 -
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler durdu

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadesine yer verildi.

Paylaşılan başka bir mesajda da "Üsküdar ile Çekmeköy arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılmaktadır." denildi.

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