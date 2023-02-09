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Yerel Üsküdar Belediyesi ekipleri, Ukraynalı anne oğlunu enkazdan çıkardı
Yerel

Üsküdar Belediyesi ekipleri, Ukraynalı anne oğlunu enkazdan çıkardı

Üsküdar Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Hatay, İskenderun'da 36 saat sonra enkazdan Ukraynalı bir anne ile 4 yaşındaki oğlunu sağ salim çıkarmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 10:29:00 -
Üsküdar Belediyesi ekipleri, Ukraynalı anne oğlunu enkazdan çıkardı

İskenderun Sahil Yolu Caddesi Çay Mahallesi'ndeki bir apartman enkaz altında canlı olduğunu tespit eden ekipler, zamanla yarışarak anne ve oğluna ulaşmayı başardı. Enkazdan önce 4 yaşındaki Yüksel Akgöl çıkartıldı. Ardından annesi Ukrayna asıllı Elena Akgöl’e ulaşıldı. Ümit Akgöl’le evli olduğu öğrenilen Elena Akgöl, zorlu mücadelenin ardından enkazın altından sağ salim çıkartıldı. Anne ve oğul hemen AFAD ekipleri tarafından sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildiler.
Üsküdar Belediyesi arama kurtarma ekibi ve teknik personeller İskenderun ilçesinde kurtarma çalışmalarına destek vermeye devam ediyorlar.

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