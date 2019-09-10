USET yol yapım çalışmalarında sona gelindi Yeni eğitim-öğretim yılında, gençlerin okullarına konfor içerisinde ulaşmaları için çalışmalara başlayan Ürgüp Belediyesi, USET yolunda gerçekleştirdiği parke döşeme çalışmalarında sona geldi.

Yeni eğitim-öğretim yılında, gençlerin okullarına konfor içerisinde ulaşmaları için çalışmalara başlayan Ürgüp Belediyesi, USET yolunda gerçekleştirdiği parke döşeme çalışmalarında sona geldi.

Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Ürgüp Sebahat Erol Toksöz Meslek Yüksek Okulu’na giden yol üzerinde parke döşeme çalışmalarının tamamlanmasıyla yeni eğitim yılı öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Ürgüp Belediyesi tarafından yürütülen yol-yapım çalışmalarıyla, farklı şehirlerden Ürgüp’e gelen öğrenciler rahat içerisinde okullarına gidebilecekler. İlçemizdeki tüm yolların Ürgüp’e yakışır şekilde olması gerekliliğinin altını çizen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, özellikle okul yollarının sağlamlığı ve güvenliği noktasında hassasiyetle çalıştıklarını vurguladı. Geleceğimiz olan gençlerimiz için her zaman imkânlarını seferber edeceklerini belirten Aktürk, “Çocuklarımızla gençlerimizin rahatı ve güvenliği, her zaman önceliğimizdir” dedi.

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