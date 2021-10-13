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Gündem Uşak'taki trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Gündem

Uşak'taki trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 07:29:00 -
Uşak'taki trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Eşme-Kula kara yolu Kemer Yolu Kavşağı yakınlarında, M.Ç. yönetimindeki 64 EC 353 plakalı otomobil, V.S. (36) idaresindeki 64 AC 715 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle V.S. yönetimindeki otomobil alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otomobildeki yangın söndürülürken, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü M.Ç. ile otomobildeki E.D, H.Ö. ve E.B. ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan E.D. (21) buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer kişilerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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