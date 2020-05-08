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Aktüel

Uşak’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Uşak’ta polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2’si kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:28:57 -
Uşak’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Uşak’ta polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2’si kadın 4 kişi gözaltına alındı.


Operasyon, Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit ettiği şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucunda ekipler şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şahıslara ait araç içinde yapılan aramada 500 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Araçta bulunan 2’si kadın 4 kişi gözaltına alınırken, şahıslar hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan işlem başlatıldı.

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