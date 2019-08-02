Uşak'ta servis minibüsüyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü Uşak'ın Eşme ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Elvanlar Mahallesi'nden ilçe merkezine giden 15 yaşındaki Kemal Sucu'nun kullandığı motosiklet, İmdat K. yönetimindeki işçi servisiyle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan sürücü Sucu, 112 Acil Servis ekibince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sucu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.