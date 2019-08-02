Uşak'ta servis minibüsüyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Uşak'ın Eşme ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.02 Ağustos 2019 Cuma 15:09
Elvanlar Mahallesi'nden ilçe merkezine giden 15 yaşındaki Kemal Sucu'nun kullandığı motosiklet, İmdat K. yönetimindeki işçi servisiyle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Sucu, 112 Acil Servis ekibince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sucu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
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