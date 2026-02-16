Uşak'ta prefabrik ev alevlere teslim oldu: Yaşlı çift can verdi!

  • İSTANBUL
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir prefabrik evde çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Alevlerin kısa sürede sardığı evden dışarı çıkamayan Osman ve Fikriye Türkmen çifti, feci şekilde hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Yenierice köyünde sessiz geceyi alevler böldü. Türkmen çiftinin yaşadığı prefabrik evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm yapıyı etkisi altına aldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Uşak ve Sivaslı belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü ancak soğutma çalışmaları sırasında acı gerçekle karşılaşıldı.

YANARAK HAYATLARINI KAYBETTİLER

Evin içinde yapılan incelemede, dışarı çıkmayı başaramayan 64 yaşındaki Osman Türkmen ve 62 yaşındaki Fikriye Türkmen'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Talihsiz çiftin hayatını kaybettiğinin belirlenmesinin ardından cenazeler, Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

 

