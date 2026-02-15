Aman dikkat edin! İstanbul için fırtına alarmı
İstanbul Valiliği kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.
İstanbullular bugün güneşli ve güzel havanın keyfini çıkardı. Ancak bahar havası kısa sürede etkisini rüzgara bıraktı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, akşam saatlerinden sonra İstanbul'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 yer yer 80 kilometre/saat) beklendiği belirtildi.
Sabah saatlerinde etkisini kaybedecek
Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.
