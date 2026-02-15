  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Toprağı sıksan şüheda! Gazze'de enkazların altından binlerce kimliksiz şehid çıkıyor Bakan Murat Kurum paylaştı! İşte 500 bin konutta yeni kura takvimi Microsoft etkinliğinde protesto sonrası işine son verilmişti! “Ellerim kana bulanmış gibiydi” Ramazan yaklaştı Cumhuriyet Gazetesinin laik atakları depreşti Vahit Kirişçi Akit'e konuştu: CHP’nin zulmünü duyarak büyüdük Kaçak giriş yapmak istediler! 85 binden fazla canlı hayvan ele geçirildi Ali Karahasanoğlu yazdı: 1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi? Bakanlıktan 6 sayfalık itiraf raporu: Epstein sansürlerinin perde arkası aralandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ve Etiopya ziyareti Bilim adamı gizlice bir silahı kendi üzerinde test etti!
Gündem Özgür Özel’in adaylık planını MHP’li Yıldırım ifşa etti: Yavaş da ayak altından çekilecek! Kendine Niğde otobanı gibi yol açtı
Gündem

Özgür Özel’in adaylık planını MHP’li Yıldırım ifşa etti: Yavaş da ayak altından çekilecek! Kendine Niğde otobanı gibi yol açtı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Özgür Özel’in adaylık planını MHP’li Yıldırım ifşa etti: Yavaş da ayak altından çekilecek! Kendine Niğde otobanı gibi yol açtı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendi cumhurbaşkanlığı adaylığı için parti içinde tasfiye süreci yürüttüğünü öne sürerek “Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın adının geçtiği dosyalarda baş şüpheli Mansur Yavaş. Yarın soruşturma açılınca Mansur Yavaş da ayak altından çekilecek. Özgür Özel kendine Niğde otobanı gibi yol açtı” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan hakkında müfettiş görevlendirirken, Özarslan'ın adının karıştığı 'yolsuzluk' iddialı soruşturmalar hakkında MHP'den açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Türk Eğitim-Sen 8. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Özarslan’ın CHP'den istifasına ilişkin açıklamalarda bulunarak kürsüde dosyalar gösterdi. Yıldırım, söz konusu dosyalarda baş şüphelinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu iddia etti. Özel’in kendi cumhurbaşkanlığı adaylığı için parti içinde tasfiye süreci yürüttüğünü öne süren Yıldırım, şu iddialarda bulundu: "Kol kola geldiler, nereye gideceğini iyi bilmesi lazım. Yarın soruşturma açılınca Mansur Yavaş da ayağının altından çekilecek. Sayın Özel kendine Niğde otobanı gibi yol açtı. Takdir Türk milletinin."

CHP’DEN TEPKİ: YAVAŞ'I HEDEF GÖSTERİYORSUN

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yıldırım'ın iddialarına sosyal medyadan cevap verdi. İstanbul’u haraca bağladığı ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu'nu MHP’nin tutuklattığını iddia eden Emir “Mansur Yavaş'ı da hedef gösteriyorsunuz. CHP tüm yol arkadaşlarının arkasındadır” dedi.

Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…
Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…

Gündem

Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…

Mahmut Tanal milletin aklıyla alay ediyor! Zeytini kesen de CHP, ağlayan da CHP!
Mahmut Tanal milletin aklıyla alay ediyor! Zeytini kesen de CHP, ağlayan da CHP!

Gündem

Mahmut Tanal milletin aklıyla alay ediyor! Zeytini kesen de CHP, ağlayan da CHP!

Macron’un kucağı Abdi’ye güç verdi! Kürtler kendi kendini yönetmeli
Macron’un kucağı Abdi’ye güç verdi! Kürtler kendi kendini yönetmeli

Dünya

Macron’un kucağı Abdi’ye güç verdi! Kürtler kendi kendini yönetmeli

‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları…
‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları…

Gündem

‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları…

13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na onur ödülü!
13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na onur ödülü!

Gündem

13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na onur ödülü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23