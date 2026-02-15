Özgür Özel’in adaylık planını MHP’li Yıldırım ifşa etti: Yavaş da ayak altından çekilecek! Kendine Niğde otobanı gibi yol açtı

İçişleri Bakanlığı CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan hakkında müfettiş görevlendirirken, Özarslan'ın adının karıştığı 'yolsuzluk' iddialı soruşturmalar hakkında MHP'den açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Türk Eğitim-Sen 8. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Özarslan’ın CHP'den istifasına ilişkin açıklamalarda bulunarak kürsüde dosyalar gösterdi. Yıldırım, söz konusu dosyalarda baş şüphelinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu iddia etti. Özel’in kendi cumhurbaşkanlığı adaylığı için parti içinde tasfiye süreci yürüttüğünü öne süren Yıldırım, şu iddialarda bulundu: "Kol kola geldiler, nereye gideceğini iyi bilmesi lazım. Yarın soruşturma açılınca Mansur Yavaş da ayağının altından çekilecek. Sayın Özel kendine Niğde otobanı gibi yol açtı. Takdir Türk milletinin."

CHP’DEN TEPKİ: YAVAŞ'I HEDEF GÖSTERİYORSUN

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yıldırım'ın iddialarına sosyal medyadan cevap verdi. İstanbul’u haraca bağladığı ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu'nu MHP’nin tutuklattığını iddia eden Emir “Mansur Yavaş'ı da hedef gösteriyorsunuz. CHP tüm yol arkadaşlarının arkasındadır” dedi.