SON DAKİKA
Yaşam
8
Yeniakit Publisher
Prefabrik ev karı kocaya mezar oldu
Giriş Tarihi:

Prefabrik ev karı kocaya mezar oldu

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Yenierice köyü Bahçesaray mevkiinde prefabrik evde çıkan yangında karı-koca hayatını kaybetti.

#1
Foto - Prefabrik ev karı kocaya mezar oldu

Yangın, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Yenierice köyü Bahçesaray mevkiinde prefabrik evde meydana geldi.

#2
Foto - Prefabrik ev karı kocaya mezar oldu

Edinilen bilgilere göre, Osman Türkmen (64) ile Fikriye Türkmen'in (62) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle prefabrik evde alevler yükselmeye başladı.

#3
Foto - Prefabrik ev karı kocaya mezar oldu

Hızlı büyüyen yangında alevler tüm evi sardı.

#4
Foto - Prefabrik ev karı kocaya mezar oldu

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri, jandarma, Uşak Belediyesi ve Sivaslı Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

#5
Foto - Prefabrik ev karı kocaya mezar oldu

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, prefabrik ev içerisinde yapılan incelemede karı-kocanın yanmış haldeki cansız bedenlerine ulaşıldı.

#6
Foto - Prefabrik ev karı kocaya mezar oldu

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Osman ve Fikriye Türkmen'in cenazeleri Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

#7
Foto - Prefabrik ev karı kocaya mezar oldu

Öte yandan, yangında ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
