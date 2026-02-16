67 yıllık finans devi iflas bayrağını çekti! Yönetim sessiz sedasız kayyıma devredildi

Kurulduğu günden bu yana bireysel krediler ve otomobil bayilerine yönelik finansman çözümleriyle sektörün tanınmış aktörlerinden biri haline gelen Wye Finance, özellikle sabit taksitli araç kredileriyle geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyordu. Ancak yükselen faiz oranları, artan finansman maliyetleri ve daralan tüketici talebi, bağımsız kredi kuruluşunun operasyonlarını sürdürülemez hale getirdi. Şirketin yönetimini devralan iflas ve yeniden yapılandırma uzmanları Lee Manning ve Mark Supperstone, işletmenin varlıklarını ve gelecek planlarını mercek altına aldı.