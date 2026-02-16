  • İSTANBUL
67 yıllık finans devi iflas bayrağını çekti! Yönetim sessiz sedasız kayyıma devredildi
67 yıllık finans devi iflas bayrağını çekti! Yönetim sessiz sedasız kayyıma devredildi

İngiltere’de 67 yıldır faaliyet gösteren finans devi iflas sürecinden çıkamayınca yönetimi kayyıma devretti. Kredi çeken binlerce müşterinin durumu ise belirsizliğini koruyor.

İngiltere araç finansmanı sektörünün en köklü oyuncularından biri olan Wye Finance Co, ekonomik dalgalanmalara yenik düşerek iflas sürecine girdi. 1959 yılından bu yana piyasada faaliyet gösteren ve on binlerce müşteriye kredi sağlayan şirketin yönetimi, mali darboğazın aşılamaması üzerine kayyıma devredildi.

Kurulduğu günden bu yana bireysel krediler ve otomobil bayilerine yönelik finansman çözümleriyle sektörün tanınmış aktörlerinden biri haline gelen Wye Finance, özellikle sabit taksitli araç kredileriyle geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyordu. Ancak yükselen faiz oranları, artan finansman maliyetleri ve daralan tüketici talebi, bağımsız kredi kuruluşunun operasyonlarını sürdürülemez hale getirdi. Şirketin yönetimini devralan iflas ve yeniden yapılandırma uzmanları Lee Manning ve Mark Supperstone, işletmenin varlıklarını ve gelecek planlarını mercek altına aldı.

Şirketin kayyım sürecine girmesi, halihazırda kredi ödemesi devam eden binlerce müşteri arasında belirsizliğe yol açtı. Hukuki prosedür gereği mevcut kredi sözleşmelerinin geçerliliğini koruması beklense de, ödeme kanalları ve yapılandırma süreçlerine dair kararlar kayyım heyetinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda netleşecek. Wye Finance’in tamamen tasfiye mi edileceği yoksa potansiyel bir yatırımcı tarafından satın alınarak yoluna devam mı edeceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

