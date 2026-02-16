Esnemenin beyinle ilgili şok etkisi! Sıvıyı tetikliyor

Şimdi asıl soru, tüm bunların ne anlama geldiği. Merkezi sinir sistemini koruyan, besin taşıyan ve atıkları uzaklaştıran beyin-omurilik sıvısının esneme sırasında neden derin nefese kıyasla bu kadar farklı davrandığı henüz bilinmiyor. Araştırmacılara göre olasılıklardan biri, esnemenin beyni “temizleme” işlevi görmesi olabilir. Bir diğer ihtimal ise beynin soğutulmasına yardımcı olması. Esnemenin beyin ve merkezi sinir sistemiyle yakından ilişkili olduğu düşünülüyor. Örneğin daha büyük beyinler genellikle daha uzun süren esnemelerle bağlantılı. Birçok türde görülen ve insanlar ile hayvanlar arasında bulaşıcı olabilen esneme davranışı, amacına dair hala tam olarak çözülememiş bir fenomen olmaya devam ediyor. Araştırmacılar, “Esneme yüksek derecede uyum sağlayıcı bir davranış gibi görünüyor ve fizyolojik önemine yönelik daha fazla araştırma, merkezi sinir sistemi dengesini anlamada faydalı olabilir” değerlendirmesinde bulundu.