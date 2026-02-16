Esnemenin beyinle ilgili şok etkisi! Sıvıyı tetikliyor
Yeni bir araştırma, esnemenin beyin-omurilik sıvısını beklenmedik şekilde hareket ettirdiğini ortaya koydu. Esnemenin, beyni koruyan sıvının akışı üzerinde alışılmadık ve beklenmedik bir etkisi olduğu ortaya çıktı. Ancak bu değişimin tam olarak ne anlama geldiği henüz net değil. Avustralya’daki New South Wales Üniversitesi’nden araştırmacılara göre bu bulgular, insanların (ve birçok diğer türün) neden esneme yetisi geliştirdiğini anlamada önemli bir ipucu sağlayabilir.