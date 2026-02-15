Destici’den CHP rezilliğine tepki: Şu sahtekarlığa bakın!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen BBP Adana Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Adana'nın merkezi ve ilçelerinde altyapı sorunu olduğunu söyledi. Destici “Son yağışlardan sel felaketleri oluştu. Özellikle Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerimiz, Kozan yolu ve Adana bağlantı yollarında ve içerisinde ciddi problemler yaşandı. Altyapı belediyenin, yerel yönetimlerin işi. Maalesef Adana Belediyesi hizmetle değil başta yolsuzluk dosyaları olmak üzere başka dosyalarla gündem oldu. Halbuki belediye başkanlarının işi nedir? Vatandaşa hizmettir. Bununla birlikte en önemlisi yetim ve kul hakkının, beytülmalın korunmasıdır. Maalesef bu konuda eksiklikler var" dedi.

AİLE KURUMU SALDIRI ALTINDA

Aile kurumuna yönelik saldırıların olduğunu ifade eden Destici, şu değerlendirmede bulundu: "5 yıl öncesine kadar ortalama her yıl nüfusumuz 1 milyon artarken, son 4 yılda ancak 1 milyon artabildi. Bu bir milli güvenlik meselesidir. Bulunduğunuz coğrafyada nüfus çoğunluğunuzu muhafaza edemezseniz devletinizi, ülkenizi, bağımsızlığınızı da muhafaza edemezsiniz. Onun için aile kurumumuza saldırdılar. Öyle bir kanaat oluşturdular ki 'evlilik kötü, evlilik dışı hayat rahat' diye. Cinsiyetsizliğin propagandasını yaptılar. Yeryüzündeki bütün dinler, ahlaki öğretiler tarafından sapkınlık olarak değerlendirilen LGBT+ hayatları Türkiye'ye dayattılar. Avrupa, Batı, 'Bunlar Türk milletini inancından kültüründen koparsınlar' diye milyarlarca dolar aktardı. Aile kurumunun korunması için evlenmek ve çocuk sahibi olmak isteyenlere yönelik destekler artırılmalı. Çalışan çiftlerin çocukları için de ücretsiz kreş imkanı sunulmalı.”

ARKADA ‘HAYIRLI OLSUN’, ÖN TARAFTA ‘YEMİN ETTİRMEM’!

Bakanlar Gürlek ve Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmeleri sırasında yaşanan arbedeye de değinen Destici, CHP rezilliğini "Sen gideceksin arka odada tokalaşıp 'Hayırlı olsun' diyeceksin, ön tarafa gelince canlı yayında bu kürsüyü işgal edip 'Sana yemin ettirmem' diyeceksin. Şu sahtekarlığa bakın" sözleriyle eleştirdi.

Tek listeyle gidilen BBP Adana Olağan İl Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Mustafa Polat, yeniden göreve seçildi.