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Aktüel

Uşak'ta pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 02:49:08 -
Uşak'ta pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta çıkan tartışmada, pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Şeref Caddesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen V.Ş. ile İ.D. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.Ş. pompalı tüfekle İ.D'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İ.D. tedavi altına alındı.

Öte yandan olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince kısa sürede suç işlediği silahla yakalandı.

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