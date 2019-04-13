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Uşak'ta organize suç örgütü operasyonu!

Uşak'ta düzenlenen organize suç örgütü operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı

13 Nisan 2019 Cumartesi 07:18
Uşak'ta organize suç örgütü operasyonu!

Uşak'ta organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün, "kasten yaralama, mala zarar verme, nitelikli yağma, tehdit, darp" suçlarına karıştığı belirlenen, elebaşılığını "Simitçi" lakaplı N.A'nın yaptığı öne sürülen organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 10'u ise adliyeye sevk edildi.

Aralarında N.A'nın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

OLAY

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Çok yönlü devam eden soruşturma kapsamında 14 mağdurun tespit edildiği öğrenilmişti.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 07:25
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