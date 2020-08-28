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Aktüel Uşak'ta kuyuya düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Aktüel

Uşak'ta kuyuya düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:45:30 -
Uşak'ta kuyuya düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde 20 metre derinliğindeki kurumuş kuyuya düşen oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ağaçbeyli köyünde yaşayan Ramazan Ersoy, kendisine ait oğlağın tarladaki 20 metre derinliğinde kurumuş kuyuya düştüğünü görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kuyunun üzerine kurdukları bir mekanizmaya bağlı halatlarla kuyunun içine indi.

Ekipler oğlağı bir çuvalın içine yerleştirerek, mekanizmaya bağlı halatla dışarı çıkardı.



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