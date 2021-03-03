Uşak’ta korona vaka sayısı kaç? Uşak’ta vaka sayısı neden az?
Kontrollü normalleşme adımları çerçevesinde 2 Mart itibariyle önemli kararlar hayata geçmeye başladı. Kabine Toplantısı sonrası illerin risk haritası açıklandı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller renklerine göre ayrıldı ve kısıtlamalar belirlendi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki iller düşük riskli yani mavi renlerde yer alırken, çok sayıda il orta, yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer aldı. Orta ve yüksek riskli sarı ve turuncu illerin ortasında mavi renkle gösterilen Uşak dikkatlerden kaçmadı. Uşak’ta korona vaka sayısı kaç? Uşak’ta vaka sayısı neden az?
Uşak 5 bin 555 kilometrekarelik yüzölçümüyle Ege Bölgesi'nin ortasında küçük bir şehir. TÜİK 2021 verilerine göre 80 bini kırsalda toplam 370 bin kişi yaşıyor. Nüfus 11 ilçe, 72 mahalle ve 245 köye dağılmış durumda. Kilometrekareye 66 kişi düşüyor. İstanbul'da kilometrekareye 2 bin 976 kişi düştüğü düşünüldüğünde Uşak'ın ilk sırrı büyük oranda ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 15-21 Şubat 2021 haftasına ait il il vaka sayılarını paylaştı. Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı verilerine göre Uşak’ta vaka sayısı 17.32 olarak göründü. Sağlık Bakanlığı tarafından kategorize edilen illerin risk grubu haritasında düşük riskli iller içerisinde Uşak da yer aldı. Sözcü’de yer alan habere göre, Uşak'ta yaklaşık bir iki ay önce vaka sayısı ve yoğun bakımdaki hasta sayısının pik yapması Uşaklılara ciddi ders oldu. Bu süreç sonunda artırılan kurumsal tedbirlerin yanında halkın yükselen bireysel duyarlılığı tablodaki başarıyı getirmiş görünüyor.
Uşak'ta korona vaka sayısı neden az?
Uşak merkezdeki tek kadın muhtar olan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fadime Meral tablodan çok mutlu. “Mavi bize çok yakıştı” diyen Meral, “Bir dönem vaka sayısında büyük artış oldu. Kırmızı noktadaydık, çok şiddetliydi. Corona virüsü var deniliyordu ama yakınındakine temas etmeyince olmaz gibi geliyordu belki. İşte o kırımızı tablo bizi akıllandırdı. Çok yakınlarımızda vefatlar ve ağır hastalar olmaya başlayınca o zaman insanlar silkelendi. Gerçekten bu iş ciddiymiş deyip, tedbirlere çok sıkı sarıldık biz” diye konuştu.
Düşük riskli iller
Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.
Orta riskli iller
Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.
Yüksek riskli iller
İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.
Çok yüksek riskli iller
Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.