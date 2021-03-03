Uşak’ta korona vaka sayısı kaç? Uşak’ta vaka sayısı neden az?

Uşak 5 bin 555 kilometrekarelik yüzölçümüyle Ege Bölgesi'nin ortasında küçük bir şehir. TÜİK 2021 verilerine göre 80 bini kırsalda toplam 370 bin kişi yaşıyor. Nüfus 11 ilçe, 72 mahalle ve 245 köye dağılmış durumda. Kilometrekareye 66 kişi düşüyor. İstanbul'da kilometrekareye 2 bin 976 kişi düştüğü düşünüldüğünde Uşak'ın ilk sırrı büyük oranda ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 15-21 Şubat 2021 haftasına ait il il vaka sayılarını paylaştı. Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı verilerine göre Uşak’ta vaka sayısı 17.32 olarak göründü. Sağlık Bakanlığı tarafından kategorize edilen illerin risk grubu haritasında düşük riskli iller içerisinde Uşak da yer aldı. Sözcü’de yer alan habere göre, Uşak'ta yaklaşık bir iki ay önce vaka sayısı ve yoğun bakımdaki hasta sayısının pik yapması Uşaklılara ciddi ders oldu. Bu süreç sonunda artırılan kurumsal tedbirlerin yanında halkın yükselen bireysel duyarlılığı tablodaki başarıyı getirmiş görünüyor.

Uşak'ta korona vaka sayısı neden az?

Uşak merkezdeki tek kadın muhtar olan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fadime Meral tablodan çok mutlu. “Mavi bize çok yakıştı” diyen Meral, “Bir dönem vaka sayısında büyük artış oldu. Kırmızı noktadaydık, çok şiddetliydi. Corona virüsü var deniliyordu ama yakınındakine temas etmeyince olmaz gibi geliyordu belki. İşte o kırımızı tablo bizi akıllandırdı. Çok yakınlarımızda vefatlar ve ağır hastalar olmaya başlayınca o zaman insanlar silkelendi. Gerçekten bu iş ciddiymiş deyip, tedbirlere çok sıkı sarıldık biz” diye konuştu.

Düşük riskli iller

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Orta riskli iller

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Yüksek riskli iller

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.