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Yerel Uşak'ta korkunç olay! 5 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu
Yerel

Uşak'ta korkunç olay! 5 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

Uşak'taki evinde yatağında hareketsiz yatarken bulunan 5 yaşındaki Yaman D.'nin yapılan kontroller sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Annenin polise verdiği ifadede, oğlunun gece ateşlendiğini ancak sağlık durumunun iyi olduğunu söylediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 15:35:00 -
Uşak'ta korkunç olay! 5 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

Uşak'taki evinde yatağında hareketsiz yatarken bulunan 5 yaşındaki Yaman D.'nin yapılan kontroller sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Annenin polise verdiği ifadede, oğlunun gece ateşlendiğini ancak sağlık durumunun iyi olduğunu söylediği belirtildi.

Kemalöz Mahallesi'ndeki evde Yaman D'nin (5) hareketsiz yattığını fark eden anne F.Ş, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Eşinden ayrıldığı öğrenilen annenin polise verdiği ifadede, oğlunun gece ateşlendiğini ancak sağlık durumunun iyi olduğunu söylediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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