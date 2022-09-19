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Yerel Uşak'ta kamyon duvara çarptı: 1 ölü
Yerel

Uşak'ta kamyon duvara çarptı: 1 ölü

Uşak'ta kamyonun duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada şoför hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 07:19:00 -
Uşak'ta kamyon duvara çarptı: 1 ölü

Kaza, İzmir-Uşak karayolu üzerinde Ürünköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazım Candar (59) idaresindeki 45 ACG 185 plakalı kamyonla İzmir istikametine domates taşırken Ürünköy Kavşağı'nda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolünü kaybederek duvara çarptı. İhbar sonrasında olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle etrafa savrulan domatesler ekiplerce toplandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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