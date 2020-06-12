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Yerel

Uşak'ta ikisi bekçi ve biri polis 5 kişiyi yaralayan zanlı çıkarıldığı tutuklandı

Uşak'ta 2 bekçisi biri polis 5 kişiyi av tüfeğiyle yaralayan İlkin Sav isimli zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:45:00 -
Uşak'ta ikisi bekçi ve biri polis 5 kişiyi yaralayan zanlı çıkarıldığı tutuklandı

Uşak'ta annesi ve dayısı ile olaya müdahale etmek isteyen 2 bekçi ve bir polisi av tüfeğiyle yaralayan kişi tutuklandı.

Eşme ilçesi İstasyon Mahallesi'nde dün annesi, dayısı, 2 bekçi ve bir polis memurunu av tüfeğiyle yaralayan İlkin Sav, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sav, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sav'ın, doktorların verdiği ilacı içmeyi reddetmesi sonrası tartıştığı annesi ve dayısını av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve bekçilere de uzaktan ateş açtığı öğrenildi.

Öte yandan, dünkü olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralı bekçilerden birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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