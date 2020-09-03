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Aktüel Uşak'ta evde ölü bulunan kişinin vücudunda kesici alet yaraları tespit edildi
Aktüel

Uşak'ta evde ölü bulunan kişinin vücudunda kesici alet yaraları tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 02:35:05 -
Uşak'ta evde ölü bulunan kişinin vücudunda kesici alet yaraları tespit edildi

UŞAK (AA) - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan yaşlı adamın vücudunun çeşitli yerlerinde kesici aletle yaraları tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Azizler köyü sakinlerinden M.Y, yemek vermek için yalnız yaşayan komşusu İbrahim Kaynak'ın (76) evine gitti. Kaynak'ın evinin pencere camlarının kırık olduğunu ve içeriden ses gelmediğini fark eden M.Y, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri Kaynak'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Yapılan incelemede, evde bir boğuşma yaşandığı ve Kaynak'ın vücudunun çeşitli noktalarında kesici aletle oluşan yaralar olduğu tespit edildi.

Kaynak'ın cenazesi incelenmesinin ardından Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olaya ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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