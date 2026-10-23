Uşak’ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Uşak’ın Eşme ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen traktörün sürücüsü, meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.
Kanber Keleş (60) yönetimindeki 19 AD 978 plakalı traktör, Takmak köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Keleş'in cenazesi, Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.