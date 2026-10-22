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Gündem Toplum yapısını ve ahlaki değerleri hedef alan alçak şebekeye ağır darbe! Kadınları pazarlayan 8 şüpheli parmaklıklar arkasında!
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Toplum yapısını ve ahlaki değerleri hedef alan alçak şebekeye ağır darbe! Kadınları pazarlayan 8 şüpheli parmaklıklar arkasında!

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Toplum yapısını ve ahlaki değerleri hedef alan alçak şebekeye ağır darbe! Kadınları pazarlayan 8 şüpheli parmaklıklar arkasında!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz soruşturma kapsamlı bir operasyonla sonuçlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CİMER üzerinden bir çetenin kadınları para karşılığında yumurtalarını satması için yurtdışına yönlendirdiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı. HTS ve MASAK kayıtları, yurtdışı seyahat bilgileri ve diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, şüpheliler tarafından Türk vatandaşı kadınların maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yapmak üzere yurtdışına yönlendirildiği belirlendi.

41 KADIN 811 KEZ YUMURTA SATMIŞ

İddiaya göre şebeke lideri olan kadının durumundan şüphelenen eşi tarafından CİMER'e başvuru yapıldı. Operasyon da bu başvuru ardından başlatıldı. Yapılan incelemelerde 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyla, 4 seyahat organizatörünün de aralarında bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

8 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturmada 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 1 kişi sağlık sorunları nedeniyle emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelileri yakalama çalışmaları devam ederken, soruşturmada 1 kişi daha gözaltına alındı. 8 kişi 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep edildi.

 

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 36 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce 2026/64504 sayılı soruşturma evrakı üzerinden yürütülen çalışmalarda Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Organ ve Doku Ticareti ve 2238 sayılı Kanun’a Muhalefet suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

 

KKTC, ARNAVUTLUK VE GÜRCİSTAN'A SATILMIŞ

Yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan teknik takipler, MASAK verileri, kargo bilgileri, banka hareketleri, HTS analizleri, hava yolu uçuş bilgileri ile çeşitli kurumlardan elde edilen deliller uyarınca yapılan tespitler çerçevesinde, Türkiye’de bulunan donörlerden üreme hücresi temin etmek amacıyla donörlerin muayenesini yapan, bu hususta donörleri ilaç tedavisine başlatan, uygun hale getirilen yahut uygun halde bulunan donörlerin KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan ülkelerinde üreme hücrelerinin bağlantılı klinikler marifeti ile alınması adına yurt dışı çıkışlarını koordine eden, bu işlemler neticesinde üreme hücreleri temin edilen donörlere ödeme yaparak maddi menfaat temin eden, bu kapsamda maddi menfaat karşılığında organ ve doku satan şüphelilerden oluşan suç örgütü kapsamında toplam 53 şüpheli tespit edilmiş olup, şüphelilerin yakalanması amacıyla 19/10/2026 tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Tekirdağ, Giresun, Aydın, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Şanlıurfa, Karaman ve Muğla illerinde icra edilen eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri neticesinde 36 şüpheli yakalanmış, yürütülen çalışmalar neticesinde 8 şüphelinin de yakalanması ile toplam 44 şüpheli gözaltına alınmış, çok sayıda dijital materyale el konulmuştur.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca 22/10/2026 tarihinde ceza infaz kurumunda bulunan 1 şüpheli ile mevcutlu olarak hazır edilen 43 şüphelinin alınan ifadeleri neticesinde 1 şüpheli serbest bırakılmış, 8 şüpheli tutuklama talebiyle, ileri derece hastalığı nedeniyle hazır edilemeyen şüpheli de dahil olmak üzere 36 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce yapılan değerlendirme neticesinde; 8 şüpheli tutuklanmış, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir.

Firari durumda bulunan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar ile mücadele amacıyla yürütülen soruşturmalar titizlikle ve kararlılıkla devam edecektir."

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Yorumlar

Abdullah

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