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Uşak'ta bir kooperatif binası karantina altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 18:52:04 -
Uşak'ta bir kooperatif binası karantina altına alındı

UŞAK (AA) - Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde çalışan bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından kooperatif binası ve diğer 3 görevli karantinaya alındı.

Gazetecilere açıklama yapan Kooperatif Başkanı Gültekin Köse, bir çalışanın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, hastanede tedavi altında olduğunu ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Kooperatifte çalışan diğer 3 çalışanın da evlerinde karantinaya alındığını aktaran Köse, "Tedbir amaçlı tüm çalışanlarımız ve binamız karantinada. Şu an tüm faaliyetlerimizi durdurduk. Endişe edilecek bir durum yok. Çalışanlarımızın karantina sürelerini tamamlamasının ardından tekrar üyelerimize hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.


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