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Spor Uşakspor'da Ümit Karan dönemi sona erdi
Spor

Uşakspor'da Ümit Karan dönemi sona erdi

Uşakspor'da Teknik Direktör Ümit Karan ile yolların ayrıldığı sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 18:10:00 -
Uşakspor'da Ümit Karan dönemi sona erdi

Uşakspor'da geçtiğimiz dönem ortasında göreve başlayan Teknik Direktör Ümit Karan ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Ümit Karan ile yollarımız ayrıldı! Teknik direktörümüz Ümit Karan ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Görevde olduğu süre içerisinde genç oyuncularımıza verdiği önem ve forma şansı ile ön plana çıkan Sayın Ümit Karan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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