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Teknoloji

Uşak Üniversitesi ‘yerli aşı’ projesine dahil oldu

TÜBİTAK tarafından yürütülen “Covid-19 Spike (S) Antijenine Karşı Kendiliğinden Amplifiye Olabilen mRNA Aşısının Geliştirilmesi” projesinde Uşak Üniversitesi de yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 13:07:47 -
Uşak Üniversitesi ‘yerli aşı’ projesine dahil oldu

TÜBİTAK tarafından yürütülen “Covid-19 Spike (S) Antijenine Karşı Kendiliğinden Amplifiye Olabilen mRNA Aşısının Geliştirilmesi” projesinde Uşak Üniversitesi de yer aldı.


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi’nin (MAM) yürütücü kurum olduğu projede Uşak Üniversitesi de yer alıyor. TÜBİTAK Covid-19 Platformu üyesi seçilen Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Karagöz’ün proje ekibinde yer aldığı aşı geliştirme projesi çalışmaları başladı.


Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, tüm dünyanın etkilendiği zorlu pandemi sürecinde, Uşak Üniversitesi olarak yerli ve milli aşı çalışmaları içinde yer almaktan gurur duyduklarını belirterek proje ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

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