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Ekonomi Uşak Ticaret Borsası
Ekonomi

Uşak Ticaret Borsası

Makarnalık buğdayın kilogramı 1,84-1,90 aralığında satıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 13:15:01 -
Uşak Ticaret Borsası

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 84 kuruştan, en yüksek 1 lira 90 kuruştan işlem gördü.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday 1,84 1,90
Ekmeklik buğday 1,65 1,70
Yemlik arpa 1,35 1,37
Nohut 4,00 4,20
Beyaz haşhaş 24,00 24,00
Mavi haşhaş 18,00 18,50
Sarı haşhaş 21,00 22,00

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