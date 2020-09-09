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Aktüel Uşak Şeker Fabrikası yeni üretim dönemine başladı
Aktüel

Uşak Şeker Fabrikası yeni üretim dönemine başladı

Uşak Şeker Fabrikası, ilk pancar alımını gerçekleştirerek 2020-2021 üretim dönemine girdi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:29:56 -
Uşak Şeker Fabrikası yeni üretim dönemine başladı

İSTANBUL (AA) - Uşak Şeker Fabrikası, ilk pancar alımını gerçekleştirerek 2020-2021 üretim dönemine başladı.

Türkşeker açıklamasına göre, şeker sektörünün ilk göz ağrısı ve Türkiye'nin şeker sektöründeki en eski kuruluşu olan Uşak Şeker Fabrikası, ilk pancar alımını gerçekleştirerek 2020-2021 üretim dönemine girdi. 8 Eylül'de yeni üretim dönemine start veren fabrika, 11 Eylül'de pancarı işlemeye başlayacak.

Uşak Şeker Fabrikası için Uşak ve çevresindeki 73 köyde, bin 722 çiftçi, 41 bin 820 dekarlık alanda 220 bin ton pancar üretimi gerçekleştirdi. Fabrika, 122 gün sürecek 2020-2021 üretim döneminde 220 bin ton pancarı işleyerek 30 bin ton şeker üretecek.

- 10 bin ton melas 70 bin ton küspe üretilecek


Uşak Şeker Fabrikası, şeker üretiminin yanı sıra dezenfektan ile kozmetikte kullanılan alkol ve yem sanayinin en önemli ham maddelerinden olan melas üretimi de gerçekleştirecek.

Fabrika, yeni üretim döneminde 10 bin ton melas üretmeyi hedefliyor. Hayvancılık sektöründe yoğunluklu olarak kullanılan küspe üretiminin ise 70 bin ton olması bekleniyor.

- 160 milyon lira katma değer, 2 bin 300'ün üzerinde istihdam

Verilen bilgiye göre, fabrika, ürettiği 160 milyon liralık katma değer ile Uşak'ın en önemli sanayi kuruluşu olarak öne çıkıyor.

Şeker sektörünün ilk göz ağrısı ve Türkiye'nin şeker sektöründeki en eski kuruluşu olan fabrika, 600 çalışanı ve bin 700'ü aşkın çiftçisiyle yaklaşık 2 bin 300'ün üzerinde aileye istihdam sağlıyor.

Fabrika ayrıca, pancar, küspe, melas, kömür ve kireç taşı nakliyeleri ile yöredeki taşımacılık sektörüne büyük katkılar sunuyor.

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