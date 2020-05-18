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Uşak esnaf kredi kooperatifi pozitif vaka nedeniyle geçici süre kapatıldı

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, çalışanlardan 1 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 14 günlüğüne kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 19:02:29 -
Uşak esnaf kredi kooperatifi pozitif vaka nedeniyle geçici süre kapatıldı

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, çalışanlardan 1 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 14 günlüğüne kapatıldı.


Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde çalışan bir personelin korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, kurum geçici süreliğine kapatıldı. Kurumda çalışanlar 14 günlüğüne evde izolasyon sürecine geçerken, testi pozitif çıkan görevlinin ise tedavi altına alındığı bildirildi.


Öte yandan, edinilen bilgiye göre, kuruma yaklaşık 1 ayda, kredi başvurusu yapmak amacıyla 700’den fazla esnafın geldiği belirtilirken, virüsün temas yoluyla bulaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.


Öte yandan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Gültekin Köse’nin yaptığı açıklamaya göre çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu ve kararın tedbir amaçlı alındığı bildirildi.

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