Üs bölgesine saldıran teröristlere anında karşılık verildi
Hakkari Dağlıca'daki üs bölgesine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere anında karşılık verilerek 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi15 Ağustos 2019 Perşembe 14:26
ANKARA (AA) - Hakkari Dağlıca'daki üs bölgesine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere anında karşılık verilerek 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlıca bölgesindeki askeri üsse saldıran PKK'lı teröristlere anında karşılık verildiği, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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