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Üs bölgesine saldıran teröristlere anında karşılık verildi

Hakkari Dağlıca'daki üs bölgesine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere anında karşılık verilerek 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:26
Üs bölgesine saldıran teröristlere anında karşılık verildi

ANKARA (AA) - Hakkari Dağlıca'daki üs bölgesine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere anında karşılık verilerek 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlıca bölgesindeki askeri üsse saldıran PKK'lı teröristlere anında karşılık verildiği, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:26
  1. Dağlıca
  2. Milli Savunma Bakanlığı

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