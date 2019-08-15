Üs bölgesine saldıran teröristlere anında karşılık verildi Hakkari Dağlıca'daki üs bölgesine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere anında karşılık verilerek 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Hakkari Dağlıca'daki üs bölgesine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere anında karşılık verilerek 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlıca bölgesindeki askeri üsse saldıran PKK'lı teröristlere anında karşılık verildiği, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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