Ürün çeşitleri artıyor
Sağlık sigortası ürünleriyle sağlıkta da faizsiz alternatifler olabileceğini gösteren Katılım Emeklilik, iki yeni ürünle daha hizmet çeşitliliğini artırdı. Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası ile kadınlar, kadın hastalıklarına karşı kendini güvenceye alırken; Misafirim Güvende Sağlık Sigortası ile de yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de ikamet ettikleri süre boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.08 Şubat 2019 Cuma 11:43
Katılım Emeklilik, ‘Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası’ ve ‘Misafirim Güvende Sağlık Sigortası’ ile ürün çeşitliliğini artırdı. Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası, kadın hastalıklarına karşı kadın sağlığını koruyan ve tedavi eden avantajlar sunarken Misafirim Güvende Sağlık Sigortası da Türkiye’de ikamet eden yabancıların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlıyor. Hayatın her alanına dokunan ürünler geliştiren Katılım Emeklilik’in kadın sağlığına odaklandığı Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası kapsamında sigortalılar yılda bir kere hiç bir ek ücret ödemeden mamografi hizmetinden, diş sağlığı paketinden ve indirimli diyetisyen hizmetlerinden faydalanabiliyor.
Zor zamanlarda yanınızda
Kritik kadın hastalıkları teminatı ile sigortalının, teminat başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte, göğüs, rahim ya da yumurtalık gibi kadına özel kanser hastalıklardan birine, hayatında ilk kez teşhis konulması veya ameliyat edilmesi durumunda poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarı ödeniyor. Yaşam kaybı teminatı ile sözleşmede gösterilen süre içinde sigortalı vefat ederse, sigorta bedeli sözleşme hükümleri ve hayat sigortası genel şartları çerçevesinde, sigortacı tarafından lehtarına ya da kanuni varislerine tazminat olarak ödeniyor. Online olarak satışa sunulan Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası’na internet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde sahip olmak mümkün.
Ülkemizdeki yabancılar için sigorta
Misafirim Güvende Sağlık Sigortası ise Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirtilen asgari şartları taşıyan ve ikamet izni bulunan T.C vatandaşı olmayan yabancıları, sağlık güvencesi altına alıyor. Yabancı uyruklu kişilerin, Türkiye’de ikamet ettikleri süre boyunca ayakta ve yatarak tedavilere ilişkin sağlık giderleri, anlaşmalı sağlık kurumlarında poliçe yazılı limit ve oranları dahilinde karşılanıyor.
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