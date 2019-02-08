Ürün çeşitleri artıyor

Katılım Emeklilik, ‘Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası’ ve ‘Misafirim Güvende Sağlık Sigortası’ ile ürün çeşitliliğini artırdı. Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası, kadın hastalıklarına karşı kadın sağlığını koruyan ve tedavi eden avantajlar sunarken Misafirim Güvende Sağlık Sigortası da Türkiye’de ikamet eden yabancıların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlıyor. Hayatın her alanına dokunan ürünler geliştiren Katılım Emeklilik’in kadın sağlığına odaklandığı Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası kapsamında sigortalılar yılda bir kere hiç bir ek ücret ödemeden mamografi hizmetinden, diş sağlığı paketinden ve indirimli diyetisyen hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Zor zamanlarda yanınızda

Kritik kadın hastalıkları teminatı ile sigortalının, teminat başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte, göğüs, rahim ya da yumurtalık gibi kadına özel kanser hastalıklardan birine, hayatında ilk kez teşhis konulması veya ameliyat edilmesi durumunda poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarı ödeniyor. Yaşam kaybı teminatı ile sözleşmede gösterilen süre içinde sigortalı vefat ederse, sigorta bedeli sözleşme hükümleri ve hayat sigortası genel şartları çerçevesinde, sigortacı tarafından lehtarına ya da kanuni varislerine tazminat olarak ödeniyor. Online olarak satışa sunulan Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası’na internet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde sahip olmak mümkün.

Ülkemizdeki yabancılar için sigorta

Misafirim Güvende Sağlık Sigortası ise Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirtilen asgari şartları taşıyan ve ikamet izni bulunan T.C vatandaşı olmayan yabancıları, sağlık güvencesi altına alıyor. Yabancı uyruklu kişilerin, Türkiye’de ikamet ettikleri süre boyunca ayakta ve yatarak tedavilere ilişkin sağlık giderleri, anlaşmalı sağlık kurumlarında poliçe yazılı limit ve oranları dahilinde karşılanıyor.