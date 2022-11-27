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Spor Uruguay'da bile kaleyi kaptıran Muslera'nın veliahtı bulundu!
Spor

Uruguay'da bile kaleyi kaptıran Muslera'nın veliahtı bulundu!

Dünya Kupası'nda bile kaleyi kaptıran Fernando Muslera sonrası Galatasaray yönetimi yeni veliahtı buldu. Daha önce de kısa bir süre kaleye geçen İspanyol kaleci Pena için girişimler hızlandırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 13:26:00 -
Uruguay'da bile kaleyi kaptıran Muslera'nın veliahtı bulundu!

İlerleyen yaşından dolayı Fernando Muslera'nın yerine arayışa geçen Galatasaray'da Inaki Pena ismi gündeme geldi.

İspanyol basını Fernando Muslera'nın yerine transfer yapmak isteyen Galatasaray'ın daha önce kiralık olarak kadrosuna kattığı Inaki Pena ile ilgilendiğini duyurdu.

Barcelona, sezon sonunda mukavelesi bitecek Inaki Pena ile masaya oturdu ancak yapılan pazarlıklarda şu ana kadar bir ilerleme sağlanamadı.

Marca'da yer alan haberde, 23 yaşındaki kaleciyi Galatasaray'ın çok istediği, ayrıca Real Betis de dahil İspanya'dan birkaç kulübün transfer listesinde yer aldığı belirtildi.

Bu sezon Katalan ekibiyle 1 maça çıkan Pena, 2021-22 sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da oynamış ve 8 karşılaşmada görev yapmıştı.

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