Ursula von der Leyen Hamas'ı kınadı
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Filistin'deki İsrail katliamını görmezden gelerek Hamas'ı kınadı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'e destek niteliğinde açıklamada bulundu.
Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in yol açtığı şiddet olayları ve ardından Filistinli masum sivillere yönelik bombardımanı görmezden geldi.
"İsrail ve Gazze'deki durumdan çok endişe duyduğunu" belirten Leyen, "Hamas'ın İsrail'e yaptığı gelişigüzel saldırıları kınıyorum. Her iki taraftaki siviller korunmalı." dedi.
"Şiddet sona ermeli" diyen Leyen, Brüksel'in Gazzelilere ilişkin umursamaz tavrını gözler önüne sermiş oldu.