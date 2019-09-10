Ürgüp’te uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde bir şüphelinin üzerinde 44 gram metamfetamin ele geçirildi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde bir şüphelinin üzerinde 44 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışma sonrasında 1 şüphelinin yapılan üst aramasında 44 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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