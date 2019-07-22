0553 313 94 23

Ürgüp’te Uyuşturucu ile Mücadele Sempozyumu

Nevşehir'de İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle, Anadolu Yayıncılar Birliği tarafından organize edilen “Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü” konulu sempozyum düzenlendi. Sempozyumda uyuşturucuyla mücadelenin önemi vurgulanırken, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, mücadeleye aynı kararlılıkla devam edileceğinin bilgisini verdi. Ayrıca sempozyumda Ankara temsilcimiz Hacı Yakışıklı'ya Vali ve Belediye Başkanı tarafından plaket verildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:58
Ürgüp’te Uyuşturucu ile Mücadele Sempozyumu

 Mustafa Şaşmaztürk  Ankara 

İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle, Anadolu Yayıncılar Birliği tarafından organize edilen “Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü” konulu sempozyum, aralarında Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’nın da bulunduğu, herkesin yakından tanıdığı gazetecilerin yanı sıra Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Ürgüplü Vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Sunuculuğunu Çay TV Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır’ın üstlendiği, moderatörlüğünü ise Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet’in yaptığı sempozyum, Çay Tv, Kon Tv, Kanal Fırat ve Kanal Urfa olmak üzere dört uydu kanalından eş zamanlı yayınlanarak Türkiye’nin bir çok bölgesine ulaştı.

‘Uyuşturucuyla mücadele devam edecek’

Sempozyumda konuşan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, uyuşturucu ile mücadelede emniyet güçlerinin operasyon yoğunluğunun geçmişe göre çok yükseldiğini ve üstün başarı oranı ile sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aktaş, mücadeleye aynı kararlılıkla devam edileceğinin de bilgisini verdi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, açılış konuşmasında uyuşturucuyla mücadelenin her alandaki önemine değinerek, günümüzün değişen medya alışkanlıklarının da altını çizdi. Bu bağlamda eğitimin ve ailenin önemini vurgulayan Aktürk, geleceğimiz olan gençlerimizi zararlı maddelerden uzak tutarak yarınlarımızı aydınlatabileceğimizi söyledi.

Uyuşturucunun zararları vurgulandı

Konuşmacı olarak panele katılan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı ve İMEF Başkanı Dr. Süleyman Basa, uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığın oluşturduğu tehditleri farklı açılardan değerlendirdi. Sempozyumda günümüzde bağımlılığın sadece uyuşturucu madde ile sınırlı kalmayıp şekilde değiştirdiği, sosyal medya bağımlılığından çalışma bağımlılığına kadar birçok farklı tehlikenin çocuklarımızı beklediği anlatıldı. Yayın sonrası konuşmacılara teşekkürlerini ileten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş. Hacı Yakışıklı ve diğer konuşmacılara plaket takdim ederek, kendilerini Ürgüp’te ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:58
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Anadolu Yayıncılar Birliği
  3. Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü
  4. Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı
  5. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk
  6. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş
  7. Çay TV Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır
  8. Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet
  9. Çay Tv
  10. Kon Tv
  11. Kanal Fırat
  12. Kanal Urfa
  13. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı
  14. Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı
  15. İMEF Başkanı Dr. Süleyman Basa
  16. Hacı Yakışıklı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Soylu'dan TDV'ye kurban bağışı
    1. Soylu'dan TDV'ye kurban bağışı
    2. İHL’lerin başarısı hazımsızlara net..
    3. Uzmanlardan uyarı: “Keşke demeden önce..
    4. (Özel) Kuş mutfağına yuva yaptı, onu..
    5. Domates üreticisine tat vermedi
    6. Bursa Uludağ Üniversitesi besyo taban..
    7. Gram altın 260,5 lira seviyelerinde
    8. İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
    9. (Özel) Hollywood kahramanlarının..
    10. Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Çok..
    11. Şehit Emanetleri Niğde’de Sergileniyor
    12. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi..
    13. Başkan Büyükkılıç, Özvatan’da Yaz..
    14. Asya borsaları
    15. Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı
    16. Selin vurduğu köyde yaşayan vatandaş..
    17. Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa..
    18. İtfaiyeden din görevlilerine yangın..
    19. İçişleri Bakanı Soylu, TDV’ye kurban..
    20. Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık..
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..