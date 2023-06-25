Urfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü!
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mehmet Aslan (6), Eyyübiye ilçesi kırsal Tuzluca Mahallesi'nde evlerinde vantilatörün yanında oynarken açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.