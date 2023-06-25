  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Uraloğlu Otoyolu'nda ilk sürüşü yaptı! Önce müjde ardından bizzat test etti, inceledi!

Sahtekarlığa bakar mısınız! Bu CHP sittin sene iktidar olamaz

Letonya: Sınır güvenliği arttırıldı: Flaş karar sonrası ilk adım! Rusların geçişine izin yok

CHP’li belediyeler hizmette çığır açıyor! ‘ha ha ha, hi hi hi’ etkinliği Sosyal Medya bu görüntülerle yıkılıyor

Kabe'de Türklere davranış neden değişti? Müthiş tespitler

CHP'li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! işçilere bayramı zehir etti

FETö’cülerin avukatı! Hüseyin Aygün'ün iki yüzü

Rusya'da darbe, Wagner krizi: Rostov'dan böyle çekildi! Ofisinden çıkanlar şaşkına çevirdi!

Anket şirketi “Yorumsuz” diyerek paylaştı: Kılıçdaroğlu ne yapmalı

CHP'nin kaos fotoğrafını eski CHP'li çekti! Parti içi demokrasi işlemiyor
Yerel Urfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü!
Yerel

Urfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü!

Yeniakit Publisher
2023-06-25 15:19:00 -
Urfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü!

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mehmet Aslan (6), Eyyübiye ilçesi kırsal Tuzluca Mahallesi'nde evlerinde vantilatörün yanında oynarken açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23