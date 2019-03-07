“Üretimin bütün halkalarını tamamlamalıyız” Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Türkiye’de ürün fazlası varsa bunu ihraç etmemiz lazım" açıklamasında bulundu.

Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, yurtiçinde ve yurtdışında seslerini duyuracaklarını ifade ederek “Kurum olarak bütün dünya ölçeğinde bir yapılanmaya gidip Türkiye’de ürün fazlası varsa bunu ihraç etmemiz lazım. Üretimin en başından başlayıp uluslararası pazarda satılmasına kadar ki bütün zincir halkalarını tek tek tamamlamamız gerekiyor” diye konuştu.

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