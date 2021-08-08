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Ekonomi Üretim üssüne dönüşen 52 ilden ihracat başarısı
Ekonomi

Üretim üssüne dönüşen 52 ilden ihracat başarısı

İhracatta ilk 3 il İstanbul (6.8 milyar dolar), Kocaeli (1.3 milyar dolar) ve İzmir (940 milyon dolar) olarak sıralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 11:55:00 -
Üretim üssüne dönüşen 52 ilden ihracat başarısı

İhracatta en dikkat çekici artışlar İstanbul (786 milyon dolar), Kocaeli (408 milyon dolar), Hatay, (91 milyon dolar) İzmir (69 milyon dolar) ve Çorum’da (62 milyon dolar) görüldü. Geçen ay firmalar, 213 ülke ve bölgeye ürün sattı. 128 ülkeye ihracatını arttırdı. İhracattan en büyük payı Almanya (1.4 milyar dolar) aldı. Ardından ABD (1 milyar dolar) ve Birleşik Krallık (983 milyon dolar) geldi.

173 ülkeye TL'yle satış

TL’yle ihracatta da aşama kat edildi. Geçen ay 173 ülkeye 4.6 milyar TL tutarında ihracat yapıldı. 6 bin 463 firma, TL’yi tercih etti. İhracatçı birlikleri, yerel para birimleriyle ticareti teşvik ediyor.

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