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Ekonomi Üreticilere önemli imkan! Aliağa’yla verimliliği arttırıyoruz
Ekonomi

Üreticilere önemli imkan! Aliağa’yla verimliliği arttırıyoruz

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, yılda ortalama 1.5 milyon ton yerli ham madde alımları olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:18:00 -
Üreticilere önemli imkan! Aliağa’yla verimliliği arttırıyoruz

“Üreticileri destekleme projemizin kalıcı temellere oturtulması adına önemli bir projeye imza attık. Buğday tedarikini uzun yıllar güvence altına alabilmek için 2007’de Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’yle ortaklaşa hayata geçirdiğimiz projede bisküvi için ideal buğdayı geliştirme çalışmalarını başlattık. Uzun çalışmalar sonunda ortaya çıkan Aliağa Bisküvilik Buğdayı’yla aslında tarım sektörüne dayanıklı, yüksek verimli, yerli ve Türkiye’de ilk olan bir buğday türü kazandırmış olduk. Patentini aldığımız bu buğday sayesinde Türkiye’nin cari açığına da çok ciddi bir destek de bulunacağız. Bundan sonraki dönemde ithal buğdaya çok fazla gerek kalmayacak. 2022’den itibaren ihtiyacımızın yüzde 50’sini, 2023’ten itibaren yüzde 70’ini ve sonraki yıllarda da neredeyse yüzde 100’ünü Aliağa Bisküvilik Buğdayı’ndan karşılıyor olacağız.”

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