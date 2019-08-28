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Üreticiler tapusuz fındık alanlarının çözüme kavuşmasını istiyor

Samsun’un Bafra ilçesinde rekoltenin ve kalitenin yüksel olmasından memnun olan fındık üreticileri, en büyük sorunları olan tapusuz fındık alanlarının bir an önce çözüme kavuşmasını istiyorlar.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:37
Üreticiler tapusuz fındık alanlarının çözüme kavuşmasını istiyor

Samsun’un Bafra ilçesinde rekoltenin ve kalitenin yüksel olmasından memnun olan fındık üreticileri, en büyük sorunları olan tapusuz fındık alanlarının bir an önce çözüme kavuşmasını istiyorlar.


Uluağaç ve Yeşilköy mahallelerinde fındık üreticilerini ziyaret eden Bafra Ziraat Odası Başkan Osman Tosuner ve yönetim kurulu üyeleri, fındık hasadı yapan üreticilerin sorunlarını dinledi. Tosuner, fındık üretimi yapılan 18 mahallede fındık alanlarının yüzde 70’inin tapusuz olmasından dolayı destekleme alamadıklarını ifade ederek, tapusu bulunmayan fındık alanlarının bir an önce 2B kapsamına alınarak tapuların sahiplerine verilmesini istedi.



"2B kapsamına alınarak tapuların sahiplerine verilmesini istiyoruz”


Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, “Bafra’da yaklaşık 18 mahallede fındık üreticileri var. Bu 18 mahallenin 11’inde vatandaşlar geçimini fındıktan sağlıyor. Bafra’da fındık olan mahallelerin yüzde 70’inde tapu yok. En büyük sıkıntımız bu. Bu seneki hava şartlarının normal gitmesi verimin ve kalitenin yanı sıra fındığın ince kabuklu olması kaliteyi çok arttırdı. 5 seneden beri bütün fındık alanlarını hem hasatta geziyoruz hem de hasat sonunda danışmanlarımızla fındık seyretmesinden, budamasından gübrelemeye kadar bütün üreticileri biz bilgilendiriyoruz. Bizim burada tek sıkıntımız tapusuz alanlardaki fındığı devlete vermekte çok sıkıntı çekiyoruz. Tapusu bulunmayan fındık alanlarının bir an önce 2B kapsamına alınarak tapuların sahiplerine verilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.


Yeşilköy Mahallesi’nden fındık üreticisi Göksel Düzgüneş, “Geçen sene fındık verimi olmadı. Bu sene rekolte fazla. Verimler çok güzel. Geçen seneki fiyatlardan bu seneki fiyatlar daha iyi. Geçen sene fındık olmadığı halde fındık fiyatları iyi değildi. Üretici zararını da alamadı. Tapusu olan kişi para alıyor, tapusu olmayan kişi tapu alamıyor. Niye böyle oluyor. Fındığa destekte vermesin, üreticiye destekte vermesin, üreticinin malına para versinler. Millet yakıta çalışıyor. Bütün çiftçiler ilaca, yakıta çalışıyor" dedi.


Uluağaç Mahallesi Muhtarı Turgut Deniz, “Biz üretici olarak devletimizin verdiği fiyatlardan memnunuz. Yalnız bizim bölgemizde tapu yetersizliği var. Bunların bir an önce 2B yapılıp milletin tapularının verilmesiyle desteklemelerimizi alacağız, hem de kota uygulamasından kurtulmuş olacağız. Benim 20 dönüm fındık alanım var, bunun 9 dönümü tapulu. Bu çalışmaların bir an önce yapılıp tapuların verilmesini istiyoruz" diye konuştu.



Fındık verimi üç kat arttı


Ziraat Odası Tarımsal Danışmanlık Birimi Ziraat Mühendisi Yasemin Pala, “Bu sene dönüme ortalama 250-300 gram bir fındık alımı var. Geçen sene bu oran daha azdı. Bu sene üç kat arttı. İklim şartlarının elverişli olması nedeniyle çiftçilerimizin bakım, budama ve gübreleme yapmasından dolayı fındıkta bir besleme oluşuyor ve verim daha da artıyor" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:37
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